Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1: Fahrerin von Feuerwehr befreit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sittensen/A1 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau. Die Fahrerin eines Volvos kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam seitlich im Seitenraum zwischen mehreren Bäumen zum Stehen.

Da das Fahrzeug auf der Fahrerseite lag, konnte die Insassin es nicht selbstständig verlassen. Zudem war sie zwischen den Sitzen eingeklemmt.

Die Feuerwehren Sittensen und Klein Meckelsen waren schnell vor Ort und begannen mit der technischen Rettung. Zunächst wurde das Fahrzeug mit einem Abstützsystem gesichert. Anschließend entfernten die Einsatzkräfte die Windschutzscheibe, um einen Zugang zur Patientin zu schaffen. Parallel dazu musste ein Baum mithilfe einer Motorsäge entfernt werden.

Nachdem der Rettungsdienst die Erstversorgung durchgeführt hatte, wurde das Dach des Fahrzeugs mit hydraulischem Rettungsgerät abgetrennt und seitlich abgeklappt. Anschließend konnte die Fahrerin befreit werden. Sie wurde vom Rettungsdienst weiter versorgt und in ein umliegendes Klinikum gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz für die beiden Feuerwehren beendet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell