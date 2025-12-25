Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gründungsfeier der Kinderfeuerwehr "Seedorfer Löschmammuts"

Seedorf (ots)

Am Freitag, den 19. Dezember, feierte die Kinderfeuerwehr "Seedorfer Löschmammuts" offiziell ihre Gründung. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und würdigten damit die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Seedorf.

Die Kinderfeuerwehr wurde bereits am 1. April 2024 ins Leben gerufen. Der Anstoß dafür kam auf ungewöhnliche, aber umso schönere Weise: Ein Kind klingelte an der Haustür des Ortsbrandmeisters Malte Borchers und fragte, ob es in Seedorf eine Kinderfeuerwehr gebe. Aus dieser einfachen Frage entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit ein erfolgreiches Projekt.

Seit der Gründung erfreuen sich die Seedorfer Löschmammuts großer Beliebtheit. Aufgrund der hohen Nachfrage besteht derzeit eine umfangreiche Warteliste. Die Kinderfeuerwehr ist sehr aktiv und stellt aktuell die **einzige Kinderfeuerwehr in der Samtgemeinde Selsingen** dar.

Kinderfeuerwehrwartin Indra von Waaden und ihre Stellvertreterin Simone Borchers zeigten sich bei der Gründungsfeier sichtlich erfreut über die große Beteiligung und das Interesse aus der Bevölkerung. Ein besonderer Dank galt den zahlreichen Unterstützern und Spendern. Hervorgehoben wurden dabei insbesondere der Kiwanis Club Oste-Wümme, die Feuerwehr Rockstedt sowie die Feuerwehr Parnewinkel, die mit ihren Spenden einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Kinderfeuerwehr geleistet haben.

Mit der Kinderfeuerwehr wird ein wichtiger Grundstein für die zukünftige Feuerwehrarbeit gelegt und das Engagement für den Nachwuchs in der Region nachhaltig gestärkt.

