Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Erhebliche Sturmschäden in Grevenbroich-Neurath - Feuerwehr nach Gewitter im Dauereinsatz

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Grevenbroich (ots)

Nach dem Durchzug einer starken Gewitterzelle hat es im südlichen Stadtgebiet von Grevenbroich am frühen Sonntagmorgen (31.5.) erhebliche Sturmschäden gegeben. Zahlreiche entwurzelte und umgestürzte Bäume blockierten Straßen und beschädigten mehrere Fahrzeuge. Zudem wurden an zwei Wohnhäusern die Dächer beschädigt. Die Feuerwehr arbeitete insgesamt rund 15 Einsatzstellen ab, der Schwerpunkt lag im Bereich Neurath. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ab 4:49 Uhr rückten die ehrenamtlichen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich aus Frimmersdorf/Neurath und Gustorf/Gindorf sowie Kräfte der hauptamtlichen Wache zu den Einsatzstellen aus. Um parallel die Einsatzbereitschaft im übrigen Stadtgebiet sicherzustellen, stellte die Löscheinheit Stadtmitte den Grundschutz von der Feuerwache aus.

Besonders betroffen waren in Neurath Bereiche der Allrather Straße, Frimmersdorfer Straße, Glück-Auf-Straße, Gürather Straße, Welchenberger Straße, Energiestraße sowie stellenweise die Kreisstraße 39.

Als sich gegen 6:15 Uhr eine weitere Gewitterzelle näherte, unterbrachen die Einsatzkräfte die Aufräumarbeiten aus Eigenschutz für etwa eine Stunde. Die Prognosen hatten nochmals kräftigen Starkregen und Sturmböen erwarten lassen. Um auf zusätzliche Einsätze vorbereitet zu sein, ließ Einsatzleiter Christian Koch weitere Gerätehäuser der ehrenamtlichen Feuerwehreinheiten besetzen.

Die zweite Gewitterzelle zog jedoch weitgehend am Grevenbroicher Stadtgebiet vorbei, sodass größere zusätzliche Sturmschäden ausblieben. Die letzten Aufräumarbeiten im Stadtgebiet und in den Gerätehäusern waren gegen 8:30 Uhr abgeschlossen; danach wurden die Einheiten aus den Bereitschaften entlassen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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