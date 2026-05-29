Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr Grevenbroich löscht Dachstuhlbrand in Kapellen

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Grevenbroich (ots)

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Grevenbroich gegen 12:40 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf das ehemalige Nato-Gelände an der Neusser Straße im Stadtteil Kapellen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Flachdach mit installierter Photovoltaikanlage. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen.

Im weiteren Einsatzverlauf gestalteten sich die Nachlöscharbeiten jedoch aufwendig. Um an darunterliegende Glutnester zu gelangen, mussten spezielle Löschnägel der Feuerwehr Jüchen ins Dach geschlagen werden. Dadurch konnten weitere Glutnester gelöscht werden. Die sommerlichen Temperaturen machten den Einsatzkräften zusätzlich zu schaffen. Ein Feuerwehrmann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Er hatte Rauch eingeatmet.

Nach Rücksprache mit dem Fachberater Bau des THW konnte das Dach betreten werden. Aufgrund der Baukonstruktion brachte der Löschversuch mit den Löschnägeln keinen großen Erfolg. Weitere Löschversuche mit Schaum laufen derzeit (Stand: 17:15 Uhr).

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zeitweise eine Warnung über die Warn-App NINA ausgelöst.

Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen war auch die Feuerwehr Jüchen mit einer Drohne vor Ort. Mithilfe der Wärmebildtechnik konnten verbliebene Glutnester lokalisiert werden.

Während des Einsatzes musste der Kreuzungsbereich der L361 Ecke Neusser Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Grevenbroich aus den Einheiten Kapellen, Hemmerden und Wevelinghoven sowie die Drehleiter der Einheit Frimmersdorf/Neurath. Die Wachbesetzung der Feuerwache wurde durch die Einheit Stadtmitte sichergestellt.

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