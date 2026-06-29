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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte rauben Pedelec: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in Bremerhaven-Geestemünde in der Nacht zum Sonntag, 28. Juni, gegen 0.15 Uhr, das Pedelec eines Passanten geraubt. Der 45-Jährige war in der Kaistraße, Ecke Schultzstraße, unterwegs, als er auf die beiden Personen traf. Nach einem kurzen Gespräch wurde er von einem der Täter geschlagen. Als sich der Geschädigte wehrte, entwickelte sich ein Handgemenge. Dennoch gelang es den Tätern, das Fahrrad zu entreißen und anschließend mit diesem zu flüchten. Der Bremerhavener ging daraufhin zu seiner Wohnung und verständigte von dort die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Einer der Männer trug ein weißes Oberteil. Beide werden als schlank beschrieben. Bei dem geraubten Fahrrad handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Riverside. Es ist in den Farben Lila und Grün gehalten. Auffällig ist eine bunte Retro-Klingel. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und bittet Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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