Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit im Parzellengebiet endet im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Einem aufmerksamen Passanten ist am späten Dienstagabend, 23. Juni, in der Jahnstraße in Bremerhaven-Lehe ein verletzter Mann aufgefallen. Der Zeuge alarmierte daraufhin umgehend die Einsatzkräfte. Die Polizeikräfte stellten bei dem alkoholisierten Geschädigten Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich fest. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 23.45 Uhr auf einem Parzellengelände nach einer Feier im Bekanntenkreis zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 40-jähriger Mann von einem 42-jährigen Mann geschlagen worden sein. Der Tatverdächtige konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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