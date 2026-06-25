Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremerhaven fiel am Mittwochabend, 24. Juni, gegen 22 Uhr in Bremerhaven-Geestemünde ein Mann auf, der versuchte, einen Hochdruckreiniger auf seinem Fahrrad zu transportieren.

Kurze Zeit später bemerkten die Beamten denselben Mann erneut, als er sich in einem Baustellenbereich in der Hamburger Straße auffällig verhielt. Die Polizisten kontrollierten den 51-Jährigen daraufhin und befragten ihn unter anderem zur Herkunft des Reinigungsgeräts.

Dabei verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Aufgrund des entstandenen Verdachts, dass der Hochdruckreiniger möglicherweise gestohlen worden sein könnte, stellten die Beamten das Gerät sicher.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

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