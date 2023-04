POL-Bremerhaven: Unfall in Geestemünde: Lkw erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer

Bremerhaven (ots) - Gleich 22 Packungen Schokolinsen versuchte ein Ladendieb am gestrigen Montag, 24. April, aus einem Geschäft im Bremerhavener Stadtnorden zu stehlen. Dabei machte der Dieb die Rechnung allerdings ohne den aufmerksamen Mitarbeiter des Verbrauchermarktes an der Langener Landstraße: Dieser beobachte, wie der 42-Jährige die Schokolade mit einem Gesamtwert von rund 80 Euro in seinen Rucksack steckte und ...

