POL-BI: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Die Polizei sucht mehrere Eigentümer von Fahrrädern, die am Samstag, den 13.11.2021, in der Nobelstraße sichergestellt wurden.

Gegen 19:15 Uhr wurden die Fahrräder in einem offenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses zur Eigentumsfeststellung sichergestellt.

Es handelt sich um folgende Fahrräder: Ein Mountainbike der Marke Conway in schwarz mit orangenen Elementen, ein abgeschlossenes Damenfahrrad des Herstellers Fahrrad Manufaktur in schwarz (Typ S300) und ein E-Trekkingbike von Kalkhoff (Typ Endeavour 1) in grau ohne Akku.

Zur Verifizierung der rechtmäßigen Eigentümer wird der passende Schlüssel, ein Fahrradpass mit Rahmennummer oder ein Kaufbeleg, auf dem die Rahmennummer ersichtlich ist, benötigt.

Die Eigentümer können sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0 melden.

