POL-Bremerhaven: Zweimal Unfallflucht unter Alkoholeinfluss in Leherheide

Bremerhaven (ots)

Zwei ähnlich gelagerte Fälle von Unfallflucht im Bremerhavener Stadtteil Leherheide wurden der Polizei jetzt gemeldet. Der erste ereignete sich am Dienstag, 10. Mai, gegen 17 Uhr auf der Otto-Suhr-Straße. Hier beobachteten Zeugen, wie ein Autofahrer beim Rangieren mit einem geparkten Pkw kollidierte. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Wagen davon, parkte diesen und kümmerte sich nicht weiter um den Unfall. Die hinzugerufene Polizei konnte aufgrund der Zeugenaussagen einen 60-Jährigen als Unfallfahrer ermitteln. Dieser stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem 60-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von geschätzt mehr als 6000 Euro.

Gegen 23 Uhr musste die Polizei dann erneut in Leherheide-West eine Trunkenheitsfahrt mit anschließender Unfallflucht aufnehmen. Hier war eine 45-jährige Autofahrerin auf der Louise-Schroeder-Straße ungebremst auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug aufgefahren. Dabei wurde das Auto der Frau derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrerin ließ ihren kaputten Wagen danach einfach stehen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeibeamten trafen die 45-Jährige später an ihrer Wohnanschrift an und stellten bei ihr mittels Atemalkoholtest einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit fest. Eine Blutprobe wurde entnommen, außerdem das kaputte Auto der Leherheiderin sichergestellt und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie erhielt Strafanzeigen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Die Schäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.

