Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer in Einfamilienhaus - Fünf Personen unverletzt gerettet

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Düren (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 05.06.2026, wurde die Feuerwehr Düren um 01:20 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Düren-Birkesdorf alarmiert. Aufgrund der ersten Notrufmeldungen, wonach mehrere Personen durch das Feuer gefährdet sein sollten, rückten umgehend umfangreiche Kräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Im Erdgeschoss des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Die fünf Personen im Haus hatten sich bereits auf einen rückwärtig gelegenen Balkon in Sicherheit gebracht. Von dort wurden sie durch die Feuerwehr betreut und beruhigt. Unverzüglich wurde ein Löschangriff im Innenbereich eingeleitet. Der Brandherd im Eingangsbereich des Erdgeschosses konnte schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Parallel zur Brandbekämpfung wurden Maßnahmen zur Entrauchung des Gebäudes eingeleitet. Mithilfe eines Hochdrucklüfters wurde das betroffene Wohnhaus vom Brandrauch befreit. Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen wurden die fünf Bewohner sicher ins Freie gebracht. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt und mussten nicht medizinisch versorgt werden. Das Einfamilienhaus ist infolge der Brand- und Rauchausbreitung derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner konnten jedoch eigenständig eine vorübergehende Unterkunft organisieren. Besonders hervorzuheben ist, dass die Einsatzstelle durch ein falsch parkendes Fahrzeug für das ersteintreffende Löschfahrzeug sowie die Drehleiter nicht vollständig erreichbar war. Dank des schnellen und professionellen Handelns der Einsatzkräfte konnte die Brandbekämpfung durch zusätzliche Schlauchleitungen sichergestellt werden, sodass der Einsatz ohne Verzögerung durchgeführt und eine weitere Schadensausbreitung verhindert werden konnte. Die Feuerwehr Düren weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge ausschließlich auf den dafür vorgesehenen und zugelassenen Parkflächen abzustellen. Falsch abgestellte Fahrzeuge können im Einsatzfall wertvolle Zeit kosten und die Arbeit der Rettungskräfte erheblich behindern. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Düren, die Löschgruppen Birkesdorf, Arnoldsweiler, Mariaweiler und Merken, der Führungsdienst sowie die Führungsunterstützungsgruppe der Feuerwehr Düren. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte etwa eine Stunde im Einsatz.

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