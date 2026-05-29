Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in Schulküche - Vorbildliches Verhalten ermöglicht geordneten Ablauf

Düren (ots)

Gegen 11:00h wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Küche einer Schule alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule durch die Lehrkräfte bereits vollständig geräumt. Besonders positiv fiel dabei das vorbildliche Verhalten des Schulpersonals auf. Die als Brandschutzhelfer ausgebildeten Lehrkräfte führten die Schülerinnen und Schüler ruhig und sicher zu den vorgesehenen Sammelplätzen. Die regelmäßigen Brandschutzunterweisungen und Räumungsübungen an Schulen zeigten hierbei deutlich ihre Wirkung. Aus Sicht der Feuerwehr verlief die Evakuierung beispielhaft und trug wesentlich zu einem sicheren Einsatzablauf bei. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Durch gezielte Lüftungsmaßnahmen wurde eine Ausbreitung von Rauch auf weitere Bereiche des Gebäudes verhindert. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Schülerinnen und Schüler in das Gebäude zurückkehren. Der Einsatz dauerte 45 Minuten. Es waren 25 Einsatzkräfte vor Ort.

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