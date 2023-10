Feuerwehr Düren

FW Düren: Wohnungsbrand mit gefährdeten Personen am Morgen

Düren (ots)

Um 07:50 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Zimmerbrand mit gefährdeter Person in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße in Birkesdorf alarmiert. Die Leitstelle meldete, dass sich noch eine Person eingeschlossen in der Wohnung befinden solle, somit wurden zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes angefordert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich diese Meldung, aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss war eine Rauchentwicklung sichtbar. Unverzüglich wurde die Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Hierbei musste die Wohnungstür der betroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet werden. In der Brandwohnung befanden sich keine Personen mehr, jedoch wurden drei Hunde und eine Schlange in der Wohnung vorgefunden. Zwei der Hunde konnten nur noch tot geborgen werden, ein dritter Hund und eine Schlage wurde durch die Feuerwehr notfallmäßig einem Tierarzt zugeführt. Die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr zeigten schnell Wirkung, so konnte nach ca. 60 Minuten "Feuer aus" gemeldet werden. Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften, die Löschgruppen aus Mariaweiler, Birkesdorf, Echtz, Arnoldsweiler, Merken und Stadt-Mitte mit insgesamt 64 Einsatzkräften. Ebenfalls im Einsatz war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell