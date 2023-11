Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage, Flugzeugabsturz und Verkehrsunfall

Hünxe (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Hünxe wurde am Freitag, den 17.11.2023 zu drei Einsätzen alarmiert. Der einsatzreiche Tag begann um 08:17 Uhr für die Einheiten aus Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen. Mit dem Einsatzstichwort "BMA3" wurden die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Werner-Heisenberg-Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert. Bei der Erkundung des Objektes konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben, die Einsatzkräfte konnten nach ca. 30 Minuten wieder einrücken.

Um 18:34 Uhr wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack mit dem Einsatzstichwort "H3 - Flugzeug Sport" zum Flugplatz Schwarze Heide gerufen. Der Tower hatte den Funkkontakt zu einem Sportflugzeug verloren und vermutete einen Absturz. Da die genaue Einsatzstelle unklar war, wurden zusätzliche Feuerwehrkräfte aus Bottrop alarmiert. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe war die Berufsfeuerwehr Bottrop bereits vor Ort und hatte erste Einsatzmaßnahmen am abgestürzten Flugzeug eingeleitet.

Noch während der Anfahrt der restlichen Einsatzkräfte meldete die Kreisleitstelle über Funk einen Verkehrsunfall auf dem Hohen Wardtweg. Alle anrückenden Kräfte aus Hünxe und Drevenack wurden zu dieser Einsatzstelle umgeleitet. Vor Ort hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Pkw in den Graben gerutscht war. Eine Person wurde von der Feuerwehr betreut, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter am Flugplatz war eine Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Hünxe nicht mehr erforderlich, so dass alle Einsatzkräfte nach ca. 1,5 Stunden wieder in ihre Standorte einrücken konnten.

