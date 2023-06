FW Marienheide: Wichtige Hinweise zur Verkehrssituation an der Brucher Talsperre - Großer Andrang verzögert zum Teil das Durchkommen von Rettungskräften

Freiwillige Feuerwehr Marienheide

Bei dem gestrigen Einsatz mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, wie bereits schon zwei Wochen zuvor eine sehr chaotische Verkehrssituation in der Brucher Straße feststellen.

Zum einen wurde die Einbahnstraßenregelung zwischen dem Bahnübergang und der Klosterstraße schon allein während der Einsatzmaßnahmen mehrfach missachtet, zum anderen kommt es aufgrund von nach einem Parkplatz suchenden Verkehrsteilnehmern im Bereich des Parkstreifens an der DLRG-Wachstation zu erheblichen Behinderungen des Verkehrsflusses.

Bezüglich der Einbahnstraßenregelung verweist die Feuerwehr, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Marienheide auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, bezogen auf die Parksituation wird empfohlen, die großen und zeitgleich kostenfreien Parkplätze in der Industriestraße (siehe Karte) zu nutzen und einen kleinen, überschaubaren Fußweg in Kauf zu nehmen oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen.

Durch derartige Verkehrsbehinderungen kann es im Ernstfall zu nicht unerheblichen Zeitverzögerungen kommen, die im Zweifel über Leben und Tod entscheiden!

Das Ordnungsamt der Gemeinde Marienheide führt insbesondere in den Sommermonaten regelmäßige Kontrollen in den Bereichen durch, kann aber keine durchgehende Verkehrsüberwachung gewährleisten. Daher wird hier an die Vernunft der Mitbürgerinnen und Mitbürger appelliert.

