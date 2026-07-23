Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Raub in Stadtmitte - Täter verwenden Pfefferspray und drohen mit Messer - Zwei Personen festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2026, 18:33 Uhr

Gestern Abend nahmen Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei einen Mann und eine Frau in Stadtmitte fest. Sie stehen im Verdacht, einem Mann zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn mit einem Messer bedroht und Geld entwendet zu haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich ein Mann zu Fuß auf der Klosterstraße, als sich plötzlich zwei Personen von hinten näherten. Als der 59-Jährige sich umdrehte, sprühte ein Unbekannter ihm umgehend Pfefferspray ins Gesicht und griff nach einem 100-Euro-Schein, der sich in der Bauchtasche des Pullovers des Geschädigten befand. Während der 59-Jährige versuchte den Täter festzuhalten, bedrohte ihn eine Frau mit einem Messer, so dass er dann von dem Mann abließ. Ein auf Streife befindlicher Bezirksdienstbeamter wurde auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und griff umgehend ein: Er stoppte die Tatverdächtigen und rief Verstärkung, so dass beide Personen festgenommen werden konnten. Der 37-jähriger Mann aus Algerien und die 27-jährige Frau aus Italien sollen noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

(aho)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell