Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - A 59 bei Duisburg - Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2026, 00:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Nacht auf der A 59 bei Duisburg in Fahrtrichtung Leverkusen kam ein Motorradfahrer ums Leben. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 29 Jahre alter Mann aus Dortmund mit seinem Motorrad auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Marxloh die Kontrolle über sein Zweirad verlor. In der Folge geriet er gegen die Mittelschutzplanke und erlitt aufgrund der Kollision tödliche Verletzungen.

Das Unfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte Spuren. Die Richtungsfahrbahn bleibt voraussichtlich bis mindestens 10:00 Uhr gesperrt.

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