Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Drei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2026, 18:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurden zwei Pkw-Insassen sowie ein Straßenbahnfahrer verletzt. Eine Frau war in ihrem Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 70-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Mercedes auf der Jacobistraße in Richtung Tonhallenstraße unterwegs. Auf Höhe der Goltsteinstraße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen oder zu wenden. Dabei bemerkte sie offenbar die links neben ihr fahrende Straßenbahn der Linie 707 zu spät, so dass es zur Kollision kam.

Die 70-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 39-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Düsseldorf, wurde leicht verletzt. Der 55-jähriger Straßenbahnfahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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