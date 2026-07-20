Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Raub auf Königsallee - Hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 18. Juli 2026, 11:45 Uhr

Vor einem Juweliergeschäft auf der Königsallee kam es am Samstagmittag zu einem Raub einer hochwertigen Armbanduhr. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wollte ein 57-jähriger Mitarbeiter eines Juweliers soeben seine Pause vor dem Geschäft beenden und wieder in die Verkaufsräume gehen, als er plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten am Arm gepackt wurde. Der Unbekannte riss ihm hierbei die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete im Anschluss mithilfe eines Komplizen, der offensichtlich auf ihn gewartet hatte, auf einem E-Scooter in Richtung Königsstraße.

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 160 cm groß, dunkle Haare, Kinnbart, kurze schwarze Hose, schwarzes kurzärmliges Hemd, schwarze Cap (Burberry), Bauchtasche grau schwarz, schwarze Schuhe.

Täter 2:

Ca. 185 cm groß, weißes T-Shirt, schwarze Hose, weiße Schuhe.

Durch die Tat wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Bei der geraubten Uhr handelt es sich um ein Modell der Luxusmarke "Patek Phillipe". Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen, daher frag die Polizei nun: Wer kann Hinweise zu den flüchtigen Männern und/oder ihren Aufenthaltsort geben? Wem ist seit Samstag eine Uhr angeboten worden, die möglicherweise aus dem Raub stammen könnte? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Uhr geben?

Hinweise nehmen die Spezialisten des Raubkommissariats 13 unter der Telefonnummer 0211 - 8700 entgegen.

(heu)

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