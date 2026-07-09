Polizei Düsseldorf

POL-D: Mit Sicherheit in den Urlaub - Tipps und Hinweise der Polizei Düsseldorf für den Ferienreiseverkehr - Infostand und Wiegeaktion

Düsseldorf (ots)

In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und für viele geht es in den wohlverdienten Urlaub. Für einen sicheren und sorgenfreien Urlaub weist die Polizei Düsseldorf auf Folgendes hin:

Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder im Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Keine WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet!

Für Kinder unter 12 Jahren gibt es keine Alternative zum Kindersitz!

Auch wenn man es sich gerade auf langen Strecken lieber gemütlich machen möchte: Während der Fahrt müssen alle Mitfahrenden auf die vorgeschriebene Art und Weise angeschnallt bleiben!

Achten Sie auf eine ausreichende Ladungssicherung! Das ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern schützt Ihre Mitreisenden und Sie selbst vor schweren Verletzungen durch herumfliegende Gepäckstücke. Schwere Gegenstände gehören möglichst weit nach unten und direkt an die Rücksitzlehne.

Verwenden Sie Zurrgurte, Gepäcknetze oder Trenngitter, um Ihre Ladung zu sichern.

Rettungsgassen retten Leben. Seien Sie Vorbild und machen Sie frühzeitig Rettungskräften den Weg zum Unfallort durch eine nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen!

Weitere Tipps und Hinweise für eine sichere Reise geben Ihnen im direkten Gespräch die Spezialisten der Verkehrsunfall- und der Kriminalprävention am Montag, den 13. Juli, von 11:00 bis 15:00 Uhr an einem Infostand der Polizei Düsseldorf auf dem Schadowplatz.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit am Freitag, den 17. Juli, Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil - am besten reisefertig beladen - bei der Polizei wiegen zu lassen. Kommen Sie gerne in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr zur Wiegeaktion an der Jugendverkehrsschule in Rath (Rather Broich 137, 40472 Düsseldorf). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ihre Polizei Düsseldorf wünscht allen Reisenden eine stressfreie Fahrt und Ankunft! Kommen Sie gut und gesund wieder Heim!

(heu)

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