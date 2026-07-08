Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Unfall auf der A 40 bei Mühlheim-Winkhausen - Vier beteiligte Fahrzeuge - Zwei Personen schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

07. Juli 2026, 19:05 Uhr

Am gestrigen Abend kam es auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Mühlheim-Winkhausen zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen schwer sowie fünf weitere leicht verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte die Spuren.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 26-jähriger Duisburger mit seinem Chevrolet auf der A 40 in Fahrtrichtung Venlo, ehe er - in Höhe der Anschlussstelle Mühlheim-Winkhausen - mit einem Tesla eines 55-jährigen Bochumers kollidierte. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich die Fahrzeuge im Baustellenbereich, woraufhin beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Pkw verloren. Der Chevrolet wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte hier mit einem Mercedes einer 26-jährigen Frau aus Herne sowie einem weiteren Mercedes einer 39-jährigen Bochumerin. Abschließend prallte der Chevrolet in die Mittelleitplanke.

Der 26-Jährige aus Duisburg sowie die 39-Jährige Bochumerin wurden schwer verletzt. Der 55-Jährige Bochumer, die 26-Jährige Hernerin und drei weitere Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern.

Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen die A 40 in beide Richtungsfahrbahnen bis 06:00 Uhr vollständig gesperrt. Die Beamten leiteten den Verkehr ab.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(frz)

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