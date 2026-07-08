Polizei Düsseldorf

POL-D: Hellerhof - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Unbekannter erfasst 15-Jährige mit Pkw und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Hellerhof - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Unbekannter erfasst 15-Jährige mit Pkw und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Unfallzeit: Sonntag, 5. Juli 2026, 16:30 Uhr

Eine 15-Jährige aus Monheim am Rhein wurde am vergangenen Sonntag beim Überqueren des Garather Weg/Hellerhof von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der unbekannte Fahrer fuhr jedoch ungerührt weiter, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Ersten Zeugenaussagen zufolge kam der unbekannte Pkw aus der Richtung Garather Weg und erfasste die 15-Jährige an der rechten Hüfte. Sie wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Fahrer setzte noch ein Stück zurück, fuhr dann aber weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Glücklicherweise verletzte sich das Mädchen nur leicht. Nach eigenen Angaben der 15-Jährigen fuhren noch andere Fahrzeugführer an ihr vorbei, währende sie auf der Fahrbahn lag. Sie schleppte sich noch bis zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, wo sich ein Zeuge um sie kümmerte und ihre Erziehungsberechtigten informierte. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich nach Angaben des Mädchens um einen dunklen VW-Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang, dem Kennzeichen des flüchtigen Pkw oder zur Identität des flüchtigen Fahrers machen?"

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0 zu melden.

(kbf)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell