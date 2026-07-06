Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Radfahrer prallt gegen Straßenbahn - Mann schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Radfahrer prallt gegen Straßenbahn - Mann schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Montag, 06. Juli 2026, 06:42 Uhr

Ein Mann wurde heute Morgen lebensgefährlich verletzt, nachdem er mit seinem Fahrrad gegen eine Straßenbahn geprallt war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 39-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf der Schadowstraße in Richtung Wehrhahn unterwegs. Als er beabsichtige an einem Bahnübergang die Schienen zu überqueren, bemerkte er offenbar aus bislang unbekannter Ursache eine von links herannahende Straßenbahn der Linie 706 in Richtung Hamm zu spät. Der Fahrradfahrer prallte gegen die Bahn und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus brachten.

Das Verkehrsunfallsaufnahmeteam der Polizei Neuss nahm die Unfallspuren auf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

(aho)

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