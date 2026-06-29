Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Fahrgast in Linienbus nach Bremsmanöver verletzt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 26. Juni 2026, 12:20 Uhr

Ein Mann wurde am vergangenen Freitagmittag in einem Linienbus leicht verletzt, als der Fahrer nach eigenen Angaben wegen eines Fußgängers abrupt bremsen musste. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Linienbus gegen 12:20 Uhr auf der Belsenstraße in Richtung Lanker Straße unterwegs. Plötzlich sei ein Mann offenbar bei Rot anzeigender Ampel an der Kreuzung Belsenplatz/Lanker Straße in Richtung Hansaallee über die Straße gegangen. Dadurch habe der 48-jährige Busfahrer abrupt abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei verletzte sich ein 74-jähriger Fahrgast aus dem Bus leicht. Der Fußgänger flüchtete.

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 0211-8700 melden. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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