Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Gefährliche Körperverletzung mit Messer - Polizei stellt 19-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort - Opfer außer Lebensgefahr

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 28. Juni 2026, 02:31 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Düsseldorfer Altstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer. Polizeibeamte wurden Zeugen des Geschehens und konnten den 19-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der 19-Jährige im Verlauf der Nacht in einen Streit mit einer größeren Personengruppe. In dessen Verlauf stach er einem 18-Jährigen mit einem Messer in den Bauch.

Eingesetzte Polizisten der Bereitschaftspolizei befanden sich in unmittelbarer Nähe und beobachteten sowohl die Auseinandersetzung als auch den Messerangriff. Dadurch konnten sie umgehend eingreifen, den Tatverdächtigen festnehmen sowie die Situation unter Kontrolle bringen. Der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt, während Zeugen befragt wurden.

Der verletzte 18-jährige Deutsche wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Dem 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen wird seitens der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(frz)

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