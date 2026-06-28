Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Corneliusplatz - Tuningkontrollen - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27.Juni 2026, 18:00 bis 00:00 Uhr

Im Rahmen einer behördenübergreifenden Kontrollstelle kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf am Samstagabend auf dem Corneliusplatz erneut Fahrzeuge und ihre Fahrer mit dem Schwerpunkt technische Veränderungen und Verkehrssicherheit.

Bei tropischen Temperaturen kontrollierten Dutzende Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf, der Polizei Krefeld, der Polizei Mönchengladbach sowie der Stadt Düsseldorf über 113 Fahrzeuge. In vier Fällen ergab sich der Verdacht einer Straftat in Form des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Darüber hinaus wurden 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 22 Verwarngelder erhoben. Zwei Fahrzeuge wurden zum Zweck der Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt. In zwei weiteren Sachverhalten wurde eine Vermögensabschöpfung angeregt. Auch ein "ProViDa"-Team (Proof-Video-Data-System) war mit seinem speziell ausgerüsteten Fahrzeug im Stadtgebiet Düsseldorf für Geschwindigkeitskontrollen unterwegs. In vier Fällen ergab sich hier wegen Geschwindigkeitsverstößen der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit. In vier weiteren Fällen wurde ein Verwarnungsgeld erhoben. Bei stationären Geschwindigkeitskontrollen rund um die Landeshauptstadt wurden 488 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Verwarngelder aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen erhoben.

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