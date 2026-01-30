Polizei Düsseldorf

POL-D: A44 Stockum: Lkw-Abfahrtskontrollen an Messe - Fast 90 Prozent aller Lkw stillgelegt - Ernüchternde Fachkenntnisse bei kontrollierten Fahrern

Düsseldorf

Einsatzzeit: 26. Januar 2026 bis 29. Januar 2026

Bei einer größeren Kontrolle von abfahrenden Lkw in Höhe der Messe beanstandete der Verkehrsdienst zahlreiche Fahrzeuge, untersagte Weiterfahrten und fertigte diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten an mehreren Tagen am Übergang vom Messegelände zur Tangente der A 44 insgesamt 59 Lkw, die zum Teil mit Booten und Messematerial beladen waren. Bei den Bootstransporten reichte die Bandbreite vom kleinen Sportboot bis zur großen Luxusjacht. Von den 59 kontrollierten Lkw wurden 52 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt (Quote 88 Prozent).

Besonders ernüchternd: Von den Lkw, die ausschließlich mit den kleineren und größeren Booten beladen waren, lag die Stilllegungsquote sogar bei 100 Prozent. Hier durfte vorerst kein einziger Lkw weiterfahren. Bei jedem kontrollierten Fahrzeug waren verkehrseinschränkende Mängel vorhanden. Zum Teil waren die Kenntlichmachungen fehlerhaft, viele Boote waren mangelhaft gesichert, einige Transporte fuhren gänzlich ohne Genehmigung. Auch besaßen viele Fahrer keinerlei Kenntnisse von der Thematik Großraum- bzw. Schwertransporte. Insgesamt fertigten die Polizisten 109 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, sowie zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

