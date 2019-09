Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungserfolg nach Öffentlichkeitsfahndung - Verdächtiger nach versuchten Sexualdelikten in Düsseldorf ermittelt - Festnahme in Neuss - Haftrichter - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem verdächtigen Düsseldorfer Sexualstraftäter kann zurückgenommen werden. Unmittelbar nach den ersten Online-Veröffentlichungen am Montag meldeten sich Zeugen und gaben Hinweise auf den Gesuchten.

Am späten Montagabend konnte der 26-Jährige in Neuss angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den Ermittlungen rund um die Person erhärtete sich der Tatverdacht. So wurde der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit am Dienstag wegen des Verdachts der versuchten sexuellen Nötigung und Verdacht auf versuchte Vergewaltigung dem Haftrichter vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet.

