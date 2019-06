Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Golzheim - 83-Jähriger am Rollator in Tiefgarage überfallen - Teure Armbanduhr entwendet - Polizei fahndet nach Frau - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 7. Juni 2019, 11.20 Uhr

Bei einem Raub im Abgang einer Tiefgarage in Golzheim wurde heute ein älterer Mann leicht verletzt. Nach der etwa 30-jährigen Täterin wird gefahndet.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei kam der 83-Jährige mit seinem Rollator vom Einkaufen an der Kaiserswerther Straße / Uerdinger Straße nach Hause. Im Bereich des Tiefgaragenabgangs seines Hauses Am Bonneshof wurde er plötzlich von einer Unbekannten umklammert und festgehalten. In der Folge stürzte der Mann auf die Knie und die Frau entwendete die teure goldene Armbanduhr. Anschließend flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung. Der Mann konnte selbst die Polizei verständigen.

Die Frau wird als etwa 30 Jahre alt und mit rundem Gesicht beschrieben. Sie war auffallend stark geschminkt und trug einen Rock.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

