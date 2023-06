POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht 2 - Zeugen gesucht!

Bingen (ots) - Am Morgen des 22.06.2023 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr wurden in der Grabenstraße in Bingen Kempten mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

