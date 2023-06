POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Trechtingshausen (ots) - 26-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW Renault am Samstag, den 17.06.2023, gegen 14.00 Uhr, in der Römerstraße in Trechtingshausen zum Parken ab. Am Sonntag, den 18.06.2023, gegen 14.00 Uhr, entdeckte sie einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange. Anhand des Unfallbildes kann davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken den Schaden verursacht und sich anschließend von der ...

