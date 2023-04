Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Am 06.04.2023 gegen 12:50 Uhr erblickte eine Streife der PI Bingen in Höhe des Amtsgerichts in Bingen den 31-jährigen Fahrer eines PKW der bekannterweise nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Als dieser bemerkte, dass er kontrolliert werden soll, beschleunigte er mit dem PKW in Richtung der Kurfürstenstraße. Das Fahrzeug sowie der Fahrer konnten im Rahmen der Nacheile jedoch an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrer räumte die Fahrt ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine entsprechende Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

