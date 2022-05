POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis II

Sprendlingen (ots) - Am 18.05.2022 gegen 09:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der St. Johanner-Straße in Sprendlingen einen Motorroller. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der eigentlich als Mofa eingetragene Motorroller statt der erlaubten 25km/h eine Geschwindigkeit von 50km/h erreicht und damit fahrerlaubnispflichtig ist. Der 56-jährige Fahrer des Motorrollers war nicht im Besitz ...

