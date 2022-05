Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung

Bingen (ots)

Am 17.05.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr führte die PI Bingen anlässlich bestehender Bürgerbeschwerden eine Verkehrsüberwachungsmaßnahme am Übergang der Straßen "Mittelpfad / Josef-Knettel-Straße" durch. Hier gilt ein mittels Verkehrszeichen 250 angeordnetes Durchfahrtsverbot. Im genannten Zeitraum konnten insgesamt drei dieses Verbot missachtende Fahrzeugführer*innen kontrolliert und entsprechend gebührenpflichtig verwarnt werden. Weitere Fahrzeugführer*innen drehten bei Erkennen der Streife ab. Die Missachtung des Verkehrszeichens 250 zieht mittlerweile ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50EUR nach sich.

