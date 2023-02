Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Dannenfels (ots)

Am Morgen des 26.02.2023 befuhr ein 19-jähriger aus dem Landkreis Kirchheimbolanden gegen 01:55 Uhr mit seinem PKW die L398 von Dannenfels in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kommt der Fahrer in einer Linkskurve zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken verliert er anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach links von der Straße abkommt, sich in einem angrenzenden Feld mehrmals überschlägt und schließlich auf dem Dach zum liegen kommt. Die beiden Insassen des PKW können sich eigenständig aus diesem befreien, erleiden jedoch leichte sowie schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen, sodass beide medizinisch versorgt werden müssen. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

