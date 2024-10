Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: 10- Jähriger Fahrradfahrer auf dem Weg zur Schule bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Ein 10- Jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Brunnenstraße in Gau- Odernheim auf seinem Weg zur Schule verletzt. Der Schüler befuhr am 29.10.2024 gegen 07.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Brunnenstraße in Richtung Mühlstraße, als er von einem überholenden PKW, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, gestreift wurde und in Folge dessen stürzte. Der PKW entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der 10- Jährige wurde dabei verletzt und zog sich eine Prellung am Knie zu. Der Schüler konnte aufgrund des Nebels den flüchtigen PKW lediglich als einen schwarzen Kombi beschreiben. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem flüchtigen PKW machen können. Diese werden gebeten sich unter 06731/911-0 bei der Polizeiinspektion Alzey melden.

