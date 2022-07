Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher

Nackenheim, Bahnhof (ots)

Am Donnerstag, 30.06.22, gegen 21:30 Uhr, wird der Polizei eine Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen am Bahnhof in Nackenheim gemeldet. Ein Beteiligter habe auch ein Messer. Während der Anfahrt von mehreren Streifenwagen wird eine verletzte und blutende Person im Bereich der Mainzer Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen 17-Jährigen handelte, der an der Auseinandersetzung beteiligt war. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Bereich des Bahnhofs konnten mehrere Jugendliche angetroffen und kontrolliert werden. Ob diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, muss noch ermittelt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, bei der Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330, melden

