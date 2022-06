Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Nackenheim (ots)

Am 14.06.2022, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Mainzer Straße in Nackenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 27-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Langgasse in Nackenheim in Richtung Mainzer Straße. Eine 18-jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Mainzer Straße in Richtung Ortsausgang/Bahnübergang. Die PKW-Fahrerin hielt an der Kreuzung Langgasse/Mainzer Straße ordnungsgemäß an. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie jedoch die auf dem Fahrrad kreuzende 18-jährige. Es kam zum Unfall, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 1200 Euro.

