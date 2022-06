Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Oppenheim (ots)

Am Samstag, den 11.06.2022 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße Höhe des Gymnasiums in Oppenheim. Eine 27 jährige Oppenheimerin befuhr mit ihrem Pkw die Rheinstraße vom Rhein kommend in Richtung B 9. In Höhe der Bushaltestelle wollte sie dem entgegenkommenden Verkehr Platz machen und wollte rückwärts in die Bushaltestelle einfahren. Dabei übersah sie eine 59-jährige Fußgängerin aus Grünstadt und erfasste diese. Dadurch kam die Fußgängerin zu Sturz und wurde durch das Auto noch ein kurzes Stück mitgeschleift. Die Fußgängerin erlitt hierdurch mehrere, schwere Verletzungen. Die verletzte Frau wurde durch Ersthelfer vor Ort versorgt und wurde später durch den Rettungsdienst nach Mainz ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

