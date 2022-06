POL-PIOPP: Brand in einem Wohnhaus

Guntersblum (ots) - Am 02.06.2022, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Guntersblum zu einem Taschendiebstahl. Ein 81jähriger aus Guntersblum kaufte an einem vor dem dortigen Friedhof befindlichen Erdbeerstand ein. Danach begab er sich in Richtung Tankstelle. Hierbei bemerkte er, dass seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche fehlte. Weiterhin fielen ihm hinter sich 2 junge Männer auf, die er daraufhin anschrie, ihm seine ...

mehr