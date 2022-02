Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgetreten

Weimar (ots)

Wieder einmal zogen unbekannte Randalierer durch die Weimarer Innenstadt. Diesmal schlugen der/die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zu. In der Schützengasse traten sie die rechten Außenspiegel zweier Pkw ab. Am VW und Volvo entstand jeweils Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 03643/882-0 oder via E-Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar zu melden.

