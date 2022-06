Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht, Weinberg beschädigt

Lörzweiler, Gemarkung (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13.-14.06.22, gegen 01:45 Uhr kommt es in der Gemarkung Lörzweiler zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallstelle befindet sich in den Weinbergen zwischen Lörzweiler und Bodenheim. Der Verursacher, ein 19-jähriger aus Geisenheim, befährt einen befestigten abschüssigen Wirtschaftsweg und gerät nach links in einen Weinberg, bei dem zwei Reihen Weinreben auf einer Länge von ca. 35 Meter beschädigt werden. Der Verursacher fährt dann in Richtung Lörzweiler weg ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Unfall beobachtet und das Kennzeichen abgelesen wird, kann der Verursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500,- - 2000,- Euro Ein Alkoholtest beim verantwortlichen Fahrer ergab 0,0 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell