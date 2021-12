Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwere räuberische Erpressung in einer Spielothek in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, ereignete sich gegen 22:45 Uhr eine schwere räuberische Erpressung in einer Spielothek in der Kirchenstraße in Brake.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten die Räumlichkeiten und forderten einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zu einer Herausgabe von Bargeld auf.

Im weiteren Verlauf zwangen die Täter die in der Spielothek anwesenden vier Gäste und den Mitarbeiter in einen separaten Bereich. Nachdem die Täter Spielautomaten aufgebrochen haben, flüchteten sie mit dem erlangten Bargeld.

Alle anwesenden Personen blieben unverletzt.

Der erste Täter wurde auf etwa 1,85 Meter geschätzt und als kräftig, muskulös und dunkel gekleidet beschrieben. Der zweite Täter sei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen und schätzungsweise 1,75 Meter groß.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell