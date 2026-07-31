Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 31.07.2026

Uhrzeit: 13:55 Uhr

Einsatzort: Tannenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Die Einheit Alpen wurde um 13:55 Uhr mit dem Stichwort "Person in Wohnung" alarmiert. Vor Ort hatte sich ein medizinischer Notfall in einer Wohnung ereignet. Entgegen dem Meldebild war die Wohnungstür bereits geöffnet, sodass sich die Feuerwehr keinen Zugang verschaffen musste. Zunächst unterstützten die Feuerwehrleute den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. Anschließend transportierten sie den Patienten über ein Fenster bis zum Rettungswagen.

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