FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 31.07.2026
Uhrzeit: 13:55 Uhr
Einsatzort: Tannenweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Die Einheit Alpen wurde um 13:55 Uhr mit dem Stichwort "Person in Wohnung" alarmiert. Vor Ort hatte sich ein medizinischer Notfall in einer Wohnung ereignet. Entgegen dem Meldebild war die Wohnungstür bereits geöffnet, sodass sich die Feuerwehr keinen Zugang verschaffen musste. Zunächst unterstützten die Feuerwehrleute den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. Anschließend transportierten sie den Patienten über ein Fenster bis zum Rettungswagen.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell