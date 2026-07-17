Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Traktor fing Feuer

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B1

Meldebild: Gelöschtes Feuer

Datum: 16.07.2026

Uhrzeit: 21:03 Uhr

Einsatzort: Am Mühlenfeld, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen

Vor Ort war es zu einem technischen Defekt an einem Traktor gekommen, wodurch eine Rauchentwicklung verursacht wurde. Im weiteren Verlauf schlugen kleine Flammen aus dem Motorraum. Diese konnten mit einem Feuerlöscher durch einen Landwirt noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich mit Hilfe der Wärmebildkamera und kühlten die betroffenen Stelle mit einem Schnellangriffsrohr.

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