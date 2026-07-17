FW Alpen: Traktor fing Feuer
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B1
Meldebild: Gelöschtes Feuer
Datum: 16.07.2026
Uhrzeit: 21:03 Uhr
Einsatzort: Am Mühlenfeld, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen
Vor Ort war es zu einem technischen Defekt an einem Traktor gekommen, wodurch eine Rauchentwicklung verursacht wurde. Im weiteren Verlauf schlugen kleine Flammen aus dem Motorraum. Diese konnten mit einem Feuerlöscher durch einen Landwirt noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.
Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich mit Hilfe der Wärmebildkamera und kühlten die betroffenen Stelle mit einem Schnellangriffsrohr.
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