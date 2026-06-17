Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: E-Scooter-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss erwischt

Duisburg (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstagmittag (16. Juni, 11:50 Uhr) einen E-Scooter-Fahrer auf der August-Thyssen-Straße. Weil die Beamten den Eindruck hatten, dass der 23-Jährige Drogen konsumiert haben könnte, nahmen sie ihn mit auf die Wache, um ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Bereits unterwegs, aber auch später auf der Polizeiwache leistete der Mann erheblichen Widerstand und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Den 23-Jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen des Widerstandes und des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

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