PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: E-Scooter-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss erwischt

Duisburg (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstagmittag (16. Juni, 11:50 Uhr) einen E-Scooter-Fahrer auf der August-Thyssen-Straße. Weil die Beamten den Eindruck hatten, dass der 23-Jährige Drogen konsumiert haben könnte, nahmen sie ihn mit auf die Wache, um ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Bereits unterwegs, aber auch später auf der Polizeiwache leistete der Mann erheblichen Widerstand und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Den 23-Jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen des Widerstandes und des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 13:36

    POL-DU: Meiderich: Sattelauflieger mit Metall gestohlen

    Duisburg (ots) - Nach dem Diebstahls eines Sattelaufliegers samt Ladung in der Nacht zu Montag (15. Juni) sucht die Polizei Duisburg Zeugen. Zwischen 19 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen parkte der Lkw (mit Sattelauflieger und Ladung) in der Nähe eines Schrotthandels an der Sympherstraße. Als der Fahrer (42) am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er nur noch die Sattelzugmaschine vor. Der ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:55

    POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Diebstähle an E-Ladesäulen

    Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Kabeldiebstähle an E-Ladesäulen in der Stadt. Dellviertel: Zwischen Samstagabend (13. Juni, 20 Uhr) und Montagmorgen (15. Juni 5 Uhr) schnitten Unbekannte Kabel an zwei E-Ladesäulen an einem Parkplatz eines Discounters an der Kommandantenstraße ab und stahlen sie. Wanheimerort: In der Nacht zu Montag (15. Juni, gegen 1 Uhr) meldete sich der Mitarbeiter eines ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 10:45

    POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Mann mit Gipsarm raubt Frau aus - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine 35-Jährige verständigte die Polizei, weil ein Unbekannter sie auf der Kaiserswerther Straße am Montagnachmittag (15. Juni, 16:39 Uhr) ausraubte und die Flucht in Richtung der Ferdinandstraße ergriff. Die Frau schilderte den Beamten, dass sie von einem Mann beim Aussteigen aus der Straßenbahn verfolgt worden sei. Sie telefonierte mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren