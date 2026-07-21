Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ferienspiele bei der Feuerwehr Alpen - Einheit Veen

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Alpen (ots)

Am 25. Juli 2026 von 10:00 Uhr -16:00 Uhr finden die Ferienspiele bei der Freiwilligen Feuerwehr Alpen - Einheit Veen statt. Dann heisst es am Feuerwehrgerätehaus auf dem Halfmannsweg 11 in Alpen Veen, 11 Spiele und 2 Show's für Kinder von etwa 3-10 Jahren. Diese dürfen im Beisein einer Aufsichtsperson dann zum Beispiel mal das Spritzen mit einem "echten" Feuerwehrschlauch testen oder andere vielfältige Situationen meistern. Die Kinder erhalten eine Verzehr- und Spielekarte gegen eine Gebühr von 3 Euro um sich damit an vielen Stationen rund ums Thema Feuerwehr zu begeistern. Bei Kuchen und Getränken können Bürgerinnen und Bürger somit die Zeit gut verweilen. Während der Mittagszeit gibt es darüber hinaus gegen eine kleine Gebühr frische Grillwürstchen.

Durch die Wehrleute finden zwei Showübungen statt. Einmal geht es dabei um das richtige Verhalten bei einem Fettbrand. Die andere Übung ist noch Geheim...

Aufgrund des 100-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Einheit Veen freuen sich die Einsatzkräfte auf ein paar schöne Stunden mit den kleinen und großen "Gästen" aus Nah und Fern.

Um eine kurze Anmeldung der Kinder (Name/ Alter) wird per Mail unter: daniel.baltes@feuerwehr-alpen.de gebeten.

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