FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 6. bis 8. März 2026

Feuerwehr München

Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 6. bis 8. März 2026

München

Samstag, 7. März 2026; 5.26 Uhr - Fünf Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt - vier Verletzte BAB 99 Lindau Fahrtrichtung Salzburg (A99)

In den frühen Samstagmorgenstunden ist es zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Vier Personen wurden dabei verletzt - eine davon schwer.

In den Unfall verwickelt waren ein Sattelzug sowie vier Personenkraftwagen. Als die alarmierten Kräfte am Unfallort eintrafen, hatten bereits alle Insassen ihre Fahrzeuge verlassen. Eine Person war so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert wurde. Drei weitere Personen wurden aufgrund des Unfallhergangs zu weiterführenden Untersuchungen in Kliniken transportiert.

Bei dem Unfall wurde der Tank der Sattelzugmaschine so stark beschädigt, dass Kraftstoff austrat. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr dichteten den Tank ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Zudem leuchteten sie die Einsatzstelle aus und sicherten die Landung des Rettungshubschraubers ab.

Abschließend reinigten sie die Unfallstelle und unterstützten bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge.

Nach etwas mehr als drei Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden vorübergehend vollständig gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Unfallursache ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

Samstag, 7. März 2026; 16.11 Uhr - Biber zu früh im Freibad - Badespaß mit Hindernissen Postillonstraße (Nymphenburg)

Am Samstagnachmittag hat sich ein Biber in ein halbleeres Schwimmbecken verirrt. Aus eigener Kraft konnte er dieses nicht mehr verlassen.

Mitarbeitende des Schwimmbads entdeckten den unerwarteten Schwimmer. Da das Becken nur etwa zur Hälfte gefüllt war, hatte der Biber keine Möglichkeit, aus eigener Kraft das Becken zu verlassen. Bevor die Mietarbeitenden die Feuerwehr zu Hilfe riefen, unternahmen sie bereits eigene Versuche, das Tier aus seiner Misslichen Lage zu befreien. Dafür bauten sie eine Art Steg, an dem sie zusätzlich eine Leiter befestigten, um den Nager den Ausstieg aus dem Wasser zu ermöglichen. Den Steg nahm das Tier zwar an, mit der Leiter als Ausstiegshilfe zeigte sich der Biber jedoch wenig zufrieden.

Nachdem klar wurde, dass der Biber auf diesem Weg das Becken nicht verlassen würde, verständigten die Angestellten des Freibads die Feuerwehr.

Die alarmierte Besatzung eines Kleinalarmfahrzeugs verschaffte sich zunächst einen Überblick über die Lage. Anschließend bauten die Einsatzkräfte eine Holzrampe, über die der Biber das Becken verlassen konnte. Nach kurzer Bedenkzeit nahm der Nager das Angebot an und verließ augenscheinlich unverletzt - ohne seine Helfer weiter zu beachten - das Becken und setzte seinen Weg fort.

Der momentane Standort des Bibers ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Samstag, 7. März 2026; 22.41 Uhr - Überschlag mit Pkw - Zwei Insassen leicht verletzt Leopoldstraße (Parkstadt Schwabing)

Am Samstagabend hat sich ein Personenkraftwagen mit fünf Insassen überschlagen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatten bereits alle Insassen das auf dem Dach liegende Fahrzeug eigenständig verlassen.

Die Kräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Anschließend leuchteten sie die Einsatzstelle für das Unfallkommando der Polizei aus und unterstützten bei den Reinigungs- und Bergungsarbeiten.

In der Zwischenzeit sichteten Besatzungen des Rettungsdienstes die Insassen. Bis auf zwei Personen blieben alle unverletzt.

Warum der junge Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Der entstandene Sachschaden wird von Seiten der Feuerwehr auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zur Unfallursache ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

Sonntag, 8. März 2026; 17.42 Uhr - Altkleidercontainer in Brand Erdinger Straße (Riem)

Am Sonntagabend ist ein Altkleidercontainer sowie eine daneben liegende Matratze in Brand geraten.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, brannten sowohl der Altkleidercontainer als auch die Matratze lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrkräfte das Feuer mit einer Schnellangriffsleitung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs.

Um alle Glutnester zu erreichen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, öffneten die Einsatzkräfte den Container mit Hilfe des hydraulischen Rettungssatzes.

Anschließend kontrollierten sie den Inhalt mit einer Wärmebildkamera.

Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Dr entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Sonntag, 8. März 2026; 21.50 Uhr - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Ernsbergerstraße (Pasing)

Am späten Sonntagabend ist es zu einem Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Gegen 21:50 Uhr wurde die Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung in dem Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits das Wohn- sowie das Schlafzimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss in Brand.

An der Gebäuderückseite waren Flammen sichtbar, während dichter, schwarzer Rauch aus der Balkontür drang. Ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage erhöhte die Feuerwehr das Alarmstichwort und forderte weitere Einsatzkräfte an.

Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung gingen umgehend zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Nach dem Absuchen der Wohnung konnte schnell ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen darin befanden. Durch die rasch eingeleiteten Löscharbeiten konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens liegen der Branddirektion derzeit keine Informationen vor.

Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(ret/plo)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell