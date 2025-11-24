FW-M: Notfallrettung am Alten Peter (Altstadt)

Feuerwehr München

Notfallrettung am Alten Peter (Altstadt)

Sonntag, 23. November 2025, 14.50 Uhr

Petersplatz

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr München gerettet worden. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste sie von der Aussichtsplattform des Alten Peter abgeseilt werden.

Gegen 14.50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München in die Altstadt alarmiert. Eine 35-Jährige war beim Abstieg vom Alten Peter gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Ein Notarztwagen sowie ein Rettungswagen waren bereits vor Ort und forderten Unterstützung an, da die Frau nicht über das enge Treppenhaus gerettet werden konnte. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie liegend transportiert werden.

Das Team der Höhenretter der Feuerwehr München baute daraufhin eine Seilrutsche von der Aussichtsplattform in etwa 60 Metern Höhe bis zum Boden auf. Damit konnte die Patientin in Begleitung eines Höhenretters sicher zu Boden gebracht werden. Zahlreiche Personen verfolgten den Einsatz und klatschten spontan Beifall für die Rettungsaktion.

Die Frau wurde mit einem Notarztwagen in eine Münchner Klinik transportiert. Wie es zu dem Sturz kam, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

