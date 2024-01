FW-M: Achtung akute Lebensgefahr Nmphenburger Kanal Das Eis ist teilweise sehr dünn und rissig. Es besteht Einbruch- und Lebensgefahr.

München (ots) - Freitag, 12. Januar 2024, 18.13 Uhr St.-Martin-Straße Am Freitagabend hat sich ein Bub seinen Fuß in einem Garagentor eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit einer Brechstange. Die Mutter des 13-jährigen Kindes bemerkte das Unglück und wählte den Notruf. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, klemmte der Junge mit seinem Fuß in einem 70er-Jahre Tor. Da er über starke Schmerzen klagte, ...

